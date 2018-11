Onderzoek naar tevredenheid over schadevergoeding NAM

Er komt een onderzoek naar de (on)tevredenheid van huiseigenaren in het Groningse aardbevingsgebied die een schadevergoeding van de NAM hebben geaccepteerd.

Dat heeft de Tweede Kamer besloten op voorstel van GroenLinks.

De Kamer wil weten of de eigenaren echt tevreden zijn of dat ze het bod hebben aangenomen om van 'het gezeur' af te zijn. Aanleiding is het jongste rapport van de Onafhankelijke Raadsman Leendert Klaassen. Hij stelt dat veel Groningers het bod met tegenzin hebben aanvaard.

'Oude schademeldingen'

Het gaat om de zogeheten 'oude schademeldingen', dus van vóór 31 maart 2017. Dat zijn er in totaal 6199, waarvan in 4761 gevallen het voorstel van de NAM is geaccepteerd. In de 1438 overige gevallen is het bod afgewezen.

Naar de laatste categorie loopt al een onderzoek. Dat gaat dus nu ook gebeuren met de dossiers waarin het bod van de NAM wél is geaccepteerd. Dit nieuwe onderzoek is naar verwachting eind maart klaar.

