Vijf tips na tonen beelden van overval op Holwierder supermarkt

De politie heeft vijf tips gekregen na over de overval op een supermarkt in Holwierde, eind vorig jaar.

In het tv-programma Opsporing Verzocht werden bewakingsbeelden van de overval getoond.

Ook de inmiddels gepensioneerde bedrijfsleider doet zijn verhaal. Hij deed de kassa open, terwijl een van de medewerkers op het kantoor werd bedreigd.

'Ik kon niet zien wat er in het kantoor gebeurde', zegt hij. 'Ik had alleen de laatste beelden bij me dat hij op zijn buik moest liggen en zich rustig moest houden.'

'Het ging mij door merg en been'

Bij de supermarkt werken veel mensen met een verstandelijke beperking. De met het mes bedreigde medewerker verkeerde in shock na de overval. 'Ik kwam het kantoortje in en zag die jongen liggen die nauwelijks in de benen durfde. Die was zó onverstuur.'

'Dat ging mij door merg en been', aldus de voormalig bedrijfsleider. 'Ik heb er nog steeds last van dat ze dit soort mensen op die manier te pakken nemen.'

Nieuwe feiten

Naast het persoonlijke verhaal van de betrokken werden ook nieuwe feiten naar buiten gebracht. Zo gebruikten de overvallers een tas met 'Hallo MBO' erop, een tas die is uitgedeeld tijdens open dagen van mbo-scholen in het noorden.

Komen de daders uit Delfzijl?

Ook is bekend dat de daders vluchtten op een Paggio Vespa Sprint. Deze scooter werd op 1 november gestolen uit de Pelsterstraat in Stad. De politie sluit niet uit dat het duo nog rondrijdt op deze scooter, mogelijk in de buurt van Delfzijl. Daar kwamen de twee volgens getuigen vandaan en na de overval vluchten zij ook deze kant weer op.

Bedreiging met een mes

In de supermarkt maakten de overvallers op 19 december vorig jaar 1.400 euro en 25 pakjes sigaretten buit. Ze bedreigden personeel met een mes. De mannen waren in het zwart gekleed.

