Omwonenden zoutwinlocatie zoeken confrontatie met Nedmag

Bewoners uit Borgercompagnie hebben de openbare inloopavond van Nedmag over de oorzaak van het zoutlek aangegrepen om hun verhaal te willen doen.

'Geef nou eens toe dat er problemen zijn', roept een omwonende. Hij is niet alleen. Zo'n 50 mensen zijn zo rond de klok van twintig over zeven het gebouw van Winkler Prins in Veendam binnen.

Zoutwinningsbedrijf Nedmag heeft daar een informatiesessie belegd. Het bedrijf heeft de oorzaak voor het lek in april in de bodem bij Tripscompagnie gevonden en legt uit wat er is gebeurd. Maar dat is een deel van de omwonenden niet genoeg.

'We willen opheldering', zegt Jakoba Gräper. Ze is al langere tijd actief om de problemen rond het zoutwinningsveld aan te kaarten.

Mensen worden van hot naar her gestuurd. Ze worden al veertig jaar niet gehoord Kees Ploegman-Stichting Stop Zoutwinning

Het idee voor de bijeenkomst komt van Stichting Stop Zoutwinning en de omwonenden uit Borgercompagnie. Zij hebben Adriaan Houtenbos, oud-medewerker van de NAM en bodemdalingspecialist ingevlogen om Nedmag te confronteren met het beleid van het zoutwinningsbedrijf.

Applaus of niet?

Directeur Bert Jan Bruning van Nedmag gaat die confrontatie niet uit de weg. Hij legt zijn visie uit, beantwoordt vragen, maar kan niet op louter applaus rekenen van de aanwezigen.

Zij willen niet van het kastje naar de muur worden gestuurd als er schade is. Een deel van de omwonenden is er naar eigen zeggen klaar mee om niet gehoord te worden. Voor hen is de maat vol.

'Wij gaan ervoor dat de zoutwinning gaat stoppen', zegt Kees Ploegman. Hij is onderdeel van Stichting Stop Zoutwinning en woont in Kiel-Windeweer. 'Mensen worden van hot naar her gestuurd, ze worden al veertig jaar niet gehoord.'

Lichtpuntjes ziet hij ook. 'Wat een winst is geweest is dat Bruning in discussie is gegaan met ons. Dat hebben we nog niet eerder meegemaakt.'

Tijdrovend verzet

Het dossier kost hem veel tijd. 'Het is dat ik gepensioneerd ben, maar het is bijna een voltijdsbaan. We moeten ons verdiepen in de materie, doen WOB-verzoeken om informatie te krijgen.'

We willen open zijn; elke vraag mag gesteld worden Bert Jan Bruning-Nedmag

Directeur Bert Jan Bruning is realistisch. 'Ik denk niet dat ik mensen heb overtuigd. I kdenk wel dat een aantal dacht: Ja, dit is wel realistisch wat meneer Bruning ons vertelt. En dat is belangrijk. We zijn hier als directie zelf, niet met woordvoerders. We willen open zijn; elke vraag mag gesteld worden.'

Op de hamvraag, hoe worden de schadegevallen opgelost, komt geen antwoord. 'Het ziet er nog niet naar uit dat de zoutwinning onder dezelfde schade zal vallen als de gaswinning', aldus Ploegman. 'Er is geen uitzicht op betere tijden. We zijn afhankelijk van het Rijk en de Nedmag, het is niet anders.'

