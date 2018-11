Dit wordt het nieuwe dorpsplein van Woldendorp

Een podium, een fontein en een beweegtuin voor ouderen. Woldendorp heeft ambitieuze plannen voor haar nieuwe dorpsplein op de plek van de voormalige Gereformeerde Kerk.

Het ontwerp is dinsdagavond gepresenteerd aan de inwoners van het dorp.

Opgekocht door NAM

In het centrum van het dorp is een flinke 'krater' ontstaan, nadat het kerkgebouw begin dit jaar tegen de vlakte ging. De kerkgemeenschap had het gebouw acht jaar geleden afgestoten, omdat de belangstelling voor diensten afnam.

Mede door bodemdaling raakte de kerk de afgelopen jaren in verval. De NAM heeft het gebouw - op aandringen van de Commissie Bijzondere Situaties - opgekocht en in samenspraak met de klankbordgroep het pand gesloopt.

Podium met trap

Een groep inwoners stak de koppen bij elkaar en smeedde plannen voor een nieuw dorpsplein. Daar is straks ruimte voor markten, braderieën en optredens. Aan de rand van het plein komt namelijk een overdekt podium.

Speciaal voor kinderen zijn er rotsen en boomstammen om op te klimmen. Daarnaast komt er een fonteintje in de vorm van een kleine waterval. Voor ouderen komen er op diverse plekken op en rond het plein activiteiten om te bewegen.

'Dan kun je denken aan hele eenvoudige oplossingen, bijvoorbeeld een sticker op een lantaarnpaal die je aan moet raken', vertelt architect René Wubs van Ontwerpstation Loppersum.

Spekglad fietspad

De tachtig inwoners reageerden met enthousiasme. Puntje van kritiek: 'De klinkers voor het fietspad zijn spekglad, daar durf ik niet overheen', zei een van de toehoorders.

Voorzitter Albertina Jager van de Werkgroep Dorpsplein wilde deze klinkers uit kostenoverwegingen opnieuw gebruiken, maar gaat kijken of er toch nog andere mogelijkheden zijn om glijpartijen op de fiets te voorkomen.

Mysterieuze koker

In de symbolische eerste steen, die op 28 mei 1949 in de muur van de werd gelegd, zat een koker met daarop een akte. Niemand wist wat er in zou zitten. Dinsdagavond is de koker opengemaakt.

'Misschien staat er wel: gefopt!', grapt Jager. Maar niets is minder waar: op het handgeschreven blad staat uitgelegd hoe de kerk tot stand kwam, en wie daaraan een bijdrage hebben geleverd. De akte krijgt een plek op het nieuwe dorpsplein.

De Woldendorpers gaan nu achter fondsen aan. Jager hoopt volgend jaar te kunnen beginnen met de werkzaamheden; zeventig jaar nadat de inmiddels gesloopte kerk is gebouwd.

