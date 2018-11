Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Midden-Groningen en Pekela buigen zich over zonneparken Een zonnepark bij Zuidbroek (Foto: Peter Steinfort/RTV Noord)

In de gemeenten Midden-Groningen en Pekela is dinsdagavond nagedacht over het realiseren van zonneparken. In beide gemeenten moeten op termijn meerdere zonneweides gebouwd worden.

In zowel Midden-Groningen als Pekela zijn vergunningen voor zonneparken verstrekt. Daarnaast worden er plannen gemaakt voor nieuwe parken. Midden-Groningen heeft nog geen beleid op dit gebied, simpelweg omdat de gemeente pas sinds dit jaar bestaat. Verleende vergunningen in die gemeente dateren van vóór de fusie. Pekela heeft al wel wat op papier staan, maar wil dat zo snel mogelijk concreet maken. Een duidelijke visie is nodig om toekomstige parken te kunnen toetsen. 'Sommige dingen schuif je voor je uit, maar er komen steeds meer initiatieven', zegt Pekelder wethouder Jaap van Mannekes. 'Daarom moet die visie nu op papier komen.' Honderden hectares Van Mannekes: 'Op dit moment liggen er plannen om ruim 160 hectare aan zonneweides te realiseren in onze gemeente. Dat zijn geen aanvragen, maar wensen die bij ons bekend zijn.' In Midden-Groningen is volgens wethouder Jaap Borg voor 250 hectare aan

'zonneparkvergunningen' verleend. Het gros van die parken moet nog wel gebouwd worden. In totaal denkt de wethouder 600 tot 900 hectare zonnepark nodig te hebben in Midden-Groningen. Beleid Het Pekelder beleid wordt de komende maanden vormgegeven en moet bepalen aan welke voorwaarden een park moet voldoen. Vragen die bijvoorbeeld spelen zijn: Hoe hoog komen de panelen te staan en hoe zichtbaar wordt het park? Daarnaast wordt, net als in Midden-Groningen, ook nagedacht over de manier waarop inwoners in de parken kunnen participeren. Je zou als dorp bijvoorbeeld samen kunnen investeren, waarna je de winst eerlijk verdeelt. Hij zou op vier meter van een zonnepaneel komen te wonen. Ik denk dat ik zo iemand niet kan overhalen Jaap van Mannekes-Wethouder Pekela De gemeenten willen dat de voorwaarden voor zonneparken voor de zomer van 2019 duidelijk zijn. In beide gemeenten wordt erop gehamerd dat inwoners een stem hebben. Zoals de Pekelder wethouder Van Mannekes zegt: 'Wij willen ook met de inwoners om tafel om te horen wat zij van de plannen vinden.' Draagvlak Er is dus draagvlak nodig. En dat is, zo blijkt uit het verleden, soms lastig. Zo kent wethouder Borg het voorbeeld van een man uit de buurt van Meeden. 'Die man kwam bij mij en vertelde dat er iemand zonnepanelen rond zijn huis wilde leggen. Hij zou op vier meter van een zonnepaneel komen te wonen. Ik denk dat ik zo iemand niet kan overhalen, en dat die zonnepanelen daar dus niet kunnen komen.' Lees ook:

- Midden-Groningen wordt lid van zonneparkvereniging

- Zonnepark Sunbrouck: 800 zonnepanelen met ruimte voor mee