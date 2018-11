Lijsttrekkersdebat in Leek: 'Er is meer dat ons bindt dan dat ons scheidt'

Nog een week en dan wordt de nieuwe gemeente Westerkwartier gekozen. In de aanloop naar die verkiezingen wordt volop campagne gevoerd en gedebatteerd. Zo ook dinsdagavond in Leek.

Over bijna alle onderwerpen, of het nu gaat om de voorzieningen in de dorpen, de woningbouw of de zorg, zijn de partijen het in grote lijnen met elkaar eens.

Maar dat geldt niet voor de zondagopenstelling van winkels. Alle partijen, met uitzondering van de ChristenUnie, zijn vóór. Ook het CDA, dat tot nu toe altijd tegen was is nu voorstander.

Lijsttrekker Hielke Westra: 'Zondagrust blijft voor ons belangrijk, maar we zien dat de wereld verandert. Consumenten willen ook op zondag boodschappen kunnen doen en ondernemers willen daar gehoor aan geven.'

'We willen, in overleg met de winkeliers, daarvoor een regeling opstellen. Bovendien zijn in Leek op zondag al een paar supermarkten open, dat kun je niet meer terugdraaien.'

'Aantrekkelijke partij'

Van de negen partijen die meedingen naar de 33 raadszetels blijft de ChristenUnie vierkant tegen de zondagopenstelling. Toch zet dat de partij bij eventuele coalitie-onderhandelingen niet bij voorbaat buitenspel, zegt lijsttrekker Peter Holsappel.

'Over heel veel onderwerpen denken we hetzelfde als de andere partijen, alleen op dit ene punt niet. Er is zogezegd meer dat ons bindt dan dat ons scheidt. Dat maakt ons een aantrekkelijke partij om mee samen te werken.'

De nieuwe gemeente Westerkwartier ontstaat uit een samensmelting van de gemeenten Zuidhorn, Marum, Leek, Grootegast en een deel van de gemeente Winsum.