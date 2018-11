'Er moet één toeristenorganisatie komen in Het Hogeland'

Overleg over toerisme in Het Hogeland (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Er moet één toeristenorganisatie komen in de toekomstige gemeente Het Hogeland. En de toeristenbelasting, daar willen ondernemers meer voor terug zien.

Dit zijn enkele punten die dinsdagavond naar voren kwamen tijdens een discussie tussen regionale politici en ondernemers in het toerisme.

De discussieavond in Westernieland was georganiseerd door Stichting Promotie Waddenland, de organisatie die in Bedum en De Marne onder andere verantwoordelijk is voor de toeristische informatievoorziening.

Reden voor een gesprek

'Er is niet heel snel een reden om iets samen met politici en ondernemers te organiseren. Maar met de aankomende herindelingsverkiezingen leek ons dit een goed moment', vertelt Rens Kalsbeek.

Zestig ondernemers en politici gingen gedurende de avond met elkaar in gesprek over diverse thema's die de regio bezig houdt.

De politiek moet het mogelijk maken dat kleine ondernemers zich goed kunnen neerzetten in de regio Yvonne Klei-Campingbeheerder

Yvonne Klei beheert een camping in Pieterburen en zij vindt het belangrijk dat er aandacht blijft voor kleinschalige ondernemers: 'De politiek moet het mogelijk maken dat kleine ondernemers zich goed kunnen neerzetten in de regio.'

Vergunningen

Een andere ondernemer uit de zaal vindt dit ook en wil ook dat bijvoorbeeld kleine ondernemers makkelijker een vergunning kunnen aanvragen bijvoorbeeld voor een uitbreiding van een hotelkamer.

Ook pleiten ondernemers dat de toeristenbelasting meer ten goede komt aan de toerist en de ondernemers. Bijvoorbeeld een deel naar de toeristische organisatie die dan weer samen met de ondernemers kan kijken waar het naartoe kan gaan. Het andere deel kan bijvoorbeeld gestopt worden in infrastructuur zoals fietspaden en vaarwegen.

Dat er één toeristenorganisatie moet komen waar ondernemers zich bij kunnen aansluiten is ook een wens vanuit de zaal. Dat zijn er op dit moment nog drie in de vier gemeenten.

Je moet opschalen naar één professionele organisatie gesteund door de ondernemers Harmannus Blok-ChristenUnie

Harmannus Blok, nummer twee op de lijst van de ChristenUnie, begrijpt die wens wel. Hij is ook voorstander van één toeristische organisatie. 'Drie organisaties kan niet. Daar zijn we een te kleine regio voor. Dat moet je opschalen naar één professionele organisatie gesteund door de ondernemers.'

Eén gedegen en goede organisatie

Kalsbeek is hier ook voorstander van. 'Wij zijn verantwoordelijk geweest voor de promotie van het Waddenland in de gemeente De Marne en Winsum. Daar komen twee gemeenten bij. En dan hebben we ineens met twee andere marketing organisaties te maken. Wij hopen eigenlijk dat we tot één gedegen en goede organisatie kunnen komen.'