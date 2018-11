Negen Groningse onderonsjes in tweede knockoutronde beker

Nog 21 Groningse voetbalclubs mogen dromen van bekerwinst. Dinsdag werd er geloot voor de tweede knockoutronde van de districtsbeker. Het eindresultaat: negen Groningse confrontaties.

Rood Zwart Baflo, TLC en PKC'83 krijgen in de laatste week van november een opponent uit Assen voor de kiezen. De roodzwarten zijn dan gastheer voor Achilles 1894. TLC gaat op bezoek bij LTC, terwijl PKC'83 naar Assen reist voor een duel met zaterdaghoofdklasser ACV.

Loting

De bekerwedstrijden worden 27, 28 en 29 november gespeeld. Dit is de loting voor de overige Groningers clubs:

- HS'88 - GVAV-Rapiditas

- Helpman - Gorecht

- Noordster - Pelikaan S

- Loppersum - Winsum

- Musselkanaal - VEV'67

- Groen Geel - Be Quick 1887

- Oranje Nassau - Hoogezand

- WVV zaterdag - Groningen

- Marum - Grootegast

Tussenronde

In totaal zijn er 36 wedstrijden in de tweede knockoutronde. Van die winnaars gaan er 28 rechtstreeks door naar de derde knockoutronde. In totaal zijn er 32 plekken te vergeven.

In de tussenronde strijden acht teams om de vier resterende plekken. Het gaat om deze 'extra' potjes:

- ACV of PKC'83 tegen Groen Geel of Be Quick 1887

- Oranje Nassau of Hoogezand tegen WVV zaterdag-Groningen

- Genemuiden of VV Emmen tegen Bakkeveen of HZVV

- Harkemase Boys 2 of Trynwalden tegen Hardegarijp of Be Quick Dokkum