PvdD wil 'wolvenvoorlichter'

Een speciale voorlichter moet boeren en andere dierhouders adviseren welke maatregelen zij kunnen nemen om hun vee te beschermen tegen de wolf. Dat voorstel legt de Partij voor de Dieren (PvdD) woensdag op tafel tijdens de vergadering van Provinciale Staten.

'Duitsland kent al langer speciale 'wolvenvoorlichters', zegt de PvdD. Volgens de partij kan ook in de provincie Groningen zo'n specialist goede diensten bewijzen. 'Iemand met goede kennis van de natuur en landgebruikers in de provincie, een vertrouwd aanspreekpunt als het gezicht van de wolf in onze provincie.'

De PvdD pleit verder voor financiële steun voor dierhouders die preventieve maatregelen willen nemen om de wolf bij hun veestapel weg te houden.

Wolven in Nederland

De laatste jaren worden steeds vaker rondtrekkende wolven in ons land waargenomen. Die hebben het nogal eens voorzien op schapen. Deskundigen verwachten dat de wolf zich binnenkort blijven gaat vestigen in ons land.

Daarom hebben de provincies onlangs gezamenlijk een nieuw wolvendraaiboek opgesteld. Dat wordt volgend jaar door Provinciale Staten besproken.

