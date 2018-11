Politie twijfelde lang over overval Holwierde in Opsporing Verzocht

De politie heeft lang getwijfeld om op tv aandacht te besteden aan de overval op de supermarkt in Holwierde.

Dat zegt politiewoordvoerder Fred Kammenga naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht dinsdagavond. In het programma waren bewakingsbeelden te zien van de overval, die eind vorig jaar plaatsvond.

Diepe impact

Bij de supermarkt - Superrr - werken veel mensen met een verstandelijke beperking. Na de overval waren zij compleet overstuur, en nog altijd laat de gebeurtenis diepe sporen na.

'We hebben aanvankelijk regulier onderzoek gedaan en hebben de beelden eerst intern verspreid. We hadden een spoor van de verdachten en dachten: zo komen we bij de daders', zegt Kammenga op de vraag waarom nu pas beelden naar buiten worden gebracht.

Dilemma voor politie

'Maar we zaten steeds op het kantelpunt van: hoe meer publiciteit voor de zaak, hoe vervelender dat is voor de supermarktmedewerkers. Uiteindelijk hebben we er in overleg met hun begeleiders en therapeuten toch voor gekozen om de beelden naar buiten te brengen. Want we willen meer zekerheid hebben en hopen op meer sporen om deze zaak op te kunnen lossen', vertelt Kammenga.

Wel heeft de politie ervoor gekozen om niet alle beelden te tonen. 'Op de getoonde beelden is te zien dat dader 1 een graai uit de kassa doet en sigaretten wegneemt. Dader 2 gaat naar een kantoortje, heeft een mes en houdt dat tegen de hals van een supermarktmedewerker. Die beelden hebben we niet exact laten zien, dat was gewoon te heftig geweest voor die medewerker', aldus Kammenga.

Vijf tips, politie hoopt op meer

Na de uitzending dinsdagavond zijn er vijf tips binnengekomen.

'Straks is de herhaling. We hopen dat we in de loop van de dag nog meer tips krijgen', stelt Kammenga.

Verdachten uit Delfzijl?

De politie vermoedt dat de twee daders van de overval uit Delfzijl komen. Getuigen hebben twee mannen rondom de overval op een gestolen, donkerblauwe Vespa-scooter van en naar Delfzijl zien rijden.

Een andere getuige, een visser, zag de scooterrijders bovendien bij een bankje in het Biessumerbos bij Delfzijl staan. De politie vermoedt dat de verdachten nog altijd gebruikmaken van de scooter, mogelijk met een valse nummerplaat.

Mensen met meer informatie wordt gevraagd 0900-8844 te bellen.

