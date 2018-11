Mogelijk volgende week meer duidelijkheid over Paddepoelsterbrug

Volgende week komt er mogelijk meer duidelijkheid over het terugplaatsen van de Paddepoelsterbrug in Groningen. Dat zegt Rijkswaterstaat.

Door een aanvaring met een binnenvaartschip kwam de brug twee maanden geleden schuin in het water te liggen. De brug werd daarna afgevoerd naar machinefabriek Rusthoven in de stad. Volgens betrokkenen heeft de brug weinig schade opgelopen, maar een woordvoerder van Rijkswaterstaat kan dat niet bevestigen.

Overleg over brug

Volgende week donderdag vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeente Groningen. Dan wordt ook meer duidelijk over het al dan niet terugplaatsen van de oude draaibrug.

Er waren al plannen om de Paddepoelsterbrug te vervangen door een nieuw exemplaar, vanwege het opwaarderen van de vaarweg Delfzijl-Lemmer. De nieuwe brug stond voor de periode 2023-2025 op de planning. 'Dat zullen we zeker meenemen bij de beslissing wat er met de oude brug gaat gebeuren', aldus de woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Onduidelijkheid voor omwonenden

Omwonende Marcel Hovingh hoopt dat er snel duidelijkheid komt. Hij woont pal naast de plek waar de brug lag, en moet nu een kilometer of vijf omrijden.

'Mijn vrouw heeft twee keer met Rijkswaterstaat gebeld wat er met de brug gaat gebeuren. Het stoort ons wel dat we nog steeds niet weten waar we aan toe zijn. Te meer we van Rijkswaterstaat hebben vernomen dat er niet veel schade is aan zowel de brug als de kade. Dan denk ik: wat is het probleem? Repareer die brug en de kade waar nodig, en plaats dat ding terug. Er gaan heel veel schoolgaande kinderen over de brug.'

Scheuren in huis

Volgens Hovingh heeft zijn woning door de klap van de aanvaring bovendien scheuren opgelopen. De afhandelingsprocedure daarvoor loopt nog altijd. 'Er zijn twee keer experts langs geweest en ze komen nu met een voorstel', zegt hij.

Rijkswaterstaat bevestigt dat de schadeprocedure nog niet is afgehandeld en zegt dat die samenhangt met de schuldvraag rond de aanvaring. Ook die procedure loopt nog.

Groen sein

Schipper Ronald Sipsma van de Andamento stelde kort na de aanvaring dat hij door groen sein voer. Volgens hem duurt het nog zeker twee maanden voordat het onderzoek naar de aanvaring klaar is.

'Ik had graag gezien dat Rijkswaterstaat zijn fout al had erkend, maar leg me erbij neer dat juridische zaken lang duren.' Sipsma zegt zelf 'zeker een halve ton' schade te hebben geleden. Niet alleen raakte zijn schip beschadigd, ook leed hij inkomstenverlies doordat hij tijdens de reparatieperiode twee weken lang niet kon varen.

