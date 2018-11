Megazonnepark Sappemeer mag er komen: zo groot wordt het

Het megazonnepark bij Sappemeer mag er toch komen. Volgens de Raad van State heeft de gemeente Midden-Groningen de eerdere fouten in de vergunning voldoende hersteld.

Het zonnepark in Sappemeer gaat 117 hectare omvatten, met daarin 320.000 zonnepanelen. Daarmee wordt het het grootste zonnepark van Nederland. De locatie van het park is nu nog een weiland.

Eerder uitgesteld

In december vorig jaar oordeelde de Raad van State nog dat de aanleg voorlopig niet mocht beginnen. De impact voor omwonenden zou te groot zijn, zo vond de hoogste bestuursrechter.

In juni voegde de bestuursrechter daar aan toe dat de gemeente Midden-Groningen het afgeven van de vergunning beter moest onderbouwen. Dat is nu voldoende gebeurd, aldus de Raad van State.

Gecompenseerd met groenstrook en bloemen

De Raad van State meent dat het 117 hectare grote zonnepark geen onaanvaardbare ruimtelijke inbreuk op de omgeving oplevert. Weliswaar wordt het uitzicht van de omwonenden enigszins aangetast, maar dat wordt gecompenseerd met een zeven meter brede groenstrook.

Verder komt er aan de zuidzijde een bloemenveld van 200 meter breed. Verder levert het zonnepark geen verkeers- en andere overlast op. Eventuele hinderlijke schittering van de panelen moet ook meevallen, omdat de panelen meestal schuin naar boven staan gericht.

Zó groot is 117 hectare

De locatie van het aanstaande zonnepark is net ten noorden van Sappemeer, boven de A7 en de Achterdiep Noordzijde. Ten westen van het zonnepark ligt de Provinciale Weg N387, die van Sappemeer naar onder andere Froombosch en Slochteren loopt.

Om een goede indicatie van de omvang van het park te krijgen, hebben we een oppervlakte van 117 hectare bovenop de binnenstad van Groningen gelegd:

Meer grote zonneparken in de provincie

Verslaggever Marten Nauta zette afgelopen zomer de ontwikkelingen rondom zonneparken in de provincie op een rij:





Update

In eerste instantie meldde RTV Noord dat de Raad van State de vergunning heeft vernietigd. Dat klopt feitelijk, het is een technische handeling van de bestuursrechter omdat er fouten in de vergunning stonden. Echter, daarbij tekent de Raad van State aan dat de 'rechtsgevolgen van het besluit' in stand blijven, wat betekent dat het zonnepark er wél mag komen. Om 12.30 uur hebben we verder het formaat en de kaart van 117 hectare toegevoegd.

