Raad van State: Megazonnepark Sappemeer mag er komen (update)

De aanleg van het megazonnepark bij Sappemeer mag er toch komen. Volgens de Raad van State heeft de gemeente Midden-Groningen de eerdere fouten in de vergunning voldoende hersteld

Het zonnepark in Sappemeer gaat 117 hectare omvatten, met daarin 320.000 zonnepanelen. Daarmee wordt het een van de grootste zonneparken van Nederland. De locatie van het park is nu nog een weiland.

Eerder uitgesteld

In december vorig jaar oordeelde de Raad van State nogdat de aanleg voorlopig niet mocht beginnen. De impact voor omwonenden zou te groot zijn, zo vond de hoogste bestuursrechter.

In juni voegde de bestuursrechter daar aan toe dat de gemeente Midden-Groningen het afgeven van de vergunning beter moest onderbouwen. Dat is nu voldoende gebeurd, aldus de Raad van State.

Meer grote zonneparken in de provincie

Update / disclaimer

In eerste instantie meldde RTV Noord dat de Raad van State de vergunning heeft vernietigd. Dat klopt feitelijk, het is een technische handeling van de bestuursrechter omdat er fouten in de vergunning stonden. Echter, daarbij tekent de Raad van State aan dat de 'rechtsgevolgen van het besluit' in stand blijven, wat betekent dat het zonnepark er wél mag komen.

