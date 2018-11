Rondje Groningen: Oeps... verkiezingsposter is verdwaald

Verkiezingsposters, een Braziliaanse moeke en broccoli: dat - en meer - in Rondje Groningen.

1) Hoera!

Feest op de redactie van RTV Noord: het aantal fans van onze facebookpagina heeft de magische grens van 100.000 bereikt.

2) Duurt lang

Mogelijk wordt er volgende week meer bekend over het terugplaatsen van de kapotgevaren Paddepoelsterbrug, ten noorden van Stad. Het kan raadslid Benni Leemhuis van GroenLinks niet snel genoeg gaan...

3) Mooi voor aan de muur

René Bolle, CDA-lijsttrekker in Stad, kan een plekje aan de muur vrijmaken voor deze variatie op zijn eigen verkiezingsposter...

4) Even opletten

Voor wie vrijdag- en zaterdagnacht langs de ring bij Stad moet is het even opletten: de noordbaan is dan dicht tussen Euvelgunne en het Julianaplein.

5) In oude luister hersteld

De hoofdingang van de Martinikerk in hartje Stad wordt weer in oude luister hersteld, na de invoering van een nieuw elektronisch toegangssysteem voor bezoekers die de Martinitoren willen bezoeken.



6) Braziliaanse moeke

'Een surrogaattante die inspringt nu haar echte familie ver weg is', zo typeert de UKrant 'Braziliaanse moeke' Silvana Harsevoort. Ze helpt Braziliaanse studenten in Stad op weg, zoals Cynthia Tach.

7) Foutje!

Onze oplettende verslaggever Jan Been stuitte in Noordhorn op deze verkiezingsposter, die daar niet helemaal goed hangt.

8) Een dagje G-voetbal

FC Groningen organiseerde vandaag in Glimmen voor de vijftiende keer het jaarlijkse G-voetbaltoernooi. Onder prima omstandigheden.

9) VVD heeft er weer een

Vorige week lanceerde de stad-Groningse afdeling van de VVD al een aparte website over verkeer (Broezen), vandaag komt er een site over duurzaamheid bij: Vergroning. Je kan er van alles over vinden - maar niet eerder zagen we een partij in de provincie zo'n opvallende online campagne voeren. Wordt dit de toekomst van verkiezingsprogramma's opknippen en overbrengen?

10) Driekus vierkant, broccoli en Nedmag

Voor de kenner: op de VVD-site staat een levensgrote broccoli. Een dikke vette knipoog naar het sceptische Groningse twitteraccount @Driekusvierkant, dat afgeeft op de groente. Vandaag krijgt van Driekus de Nedmag in Veendam ervan langs.

11) Vos op koopjesjacht

Deze vos werd gisteren gespot in een winkelcentrum in Hoogezand. Zou hij uit de buurt van De Vosholen komen?

