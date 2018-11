Minder banen in regio-Delfzijl; rest provincie groeit juist sterk

Delfzijl en omgeving en de Achterhoek zijn de enige twee regio's waar vorig jaar het aantal banen voor werknemers is gedaald ten opzichte van 2016. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In Delfzijl verminderde het aantal banen, exclusief die van zelfstandigen, met 1,7 procent. De Achterhoek hield de schade beperkt tot -0,9 procent. In de regio Delfzijl waren in 2017 in totaal 15.800 banen: Delfzijl 10.700, Appingedam 3.700 en Loppersum 1.400.

Provincie scoort hoog

Tegenover de daling in Delfzijl staat een groei in werkgelegenheid in Oost-Groningen met 3 procent. In de rest van de provincie nam het aantal banen zelfs met 4,1 procent toe.

In de CBS-indeling van veertig zogeheten COROP-gebieden, een kern met verzorgingsgebied of een regiofunctie, is die laatste stijging de op acht na hoogste van Nederland. Noord-Drenthe scoort overigens nóg beter met een toename van 5 procent.

Lees ook:

- Aantal Groningers dat een WW-uitkering krijgt daalt verder

- Economische groei: maar waarom komen er nu pas banen bij?

- Delfzijl heeft sterkste daling van werkloosheid (2017)