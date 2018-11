Demonstraties voor en tegen verbod op uitbreiding intensieve veehouderij

Bij het provinciehuis in Groningen zijn woensdagmorgen twee demonstraties geweest: één tegen het verbod op de uitbreiding van de intensieve veehouderij en één voor dat verbod.

De VVD is tegen en de Partij voor de Dieren is voor.

Op slot

VVD-Statenlid Madà Miesen: 'Wij zijn hier voor de boeren in Groningen. Die willen investeren in duurzaamheid en dierenwelzijn, maar de sector gaat op slot. De boeren zijn bereid een investeringsplan te maken, maar dan moeten ze wel iets meer dieren houden om hun investering terug te verdienen. Vanaf 1 januari is dat niet meer mogelijk. Vandaar onze ludieke actie om het provinciehuis op slot te zetten.'

Niet tegen innovatie

Ankie Voerman van de Partij voor de Dieren: 'Wij zijn groot voorstander van het op slot doen van de intensieve veehouderij. We zijn niet tegen innovatie, maar wel tegen meer dieren.'

Provinciale Staten discussiëren woensdag over de toekomst van de intensieve veehouderij.

