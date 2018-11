Deel dit artikel:













Correctie: Megazonnepark Sappemeer mag er wél komen Het zonnepark in Sappemeer mag wel komen (Foto: Minoru Karamutsu/ Flickr CC)

Het megazonnepark in Sappemeer mag er wél komen. Zonet meldden we in een pushbericht dat de Raad van State een streep zet door het park van 117 hectare groot. Dat is niet het geval.

De Raad van State vernietigt de vergunning voor de aanleg van het zonnepark, maar dat doet ze vanwege fouten in de vergunning. De Raad van State schrijft echter ook dat het zonnepark er wél mag komen. Lees hier de bijgewerkte versie van ons originele bericht. Onze excuses voor het ongemak.