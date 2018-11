Onderzoek: gezonder leren leven vergt meer begeleiding

Je moet mensen met een slechte leefstijl niet alleen motiveren daar iets aan te doen; je moet vooral helpen de drempels weg te nemen.

Dat is de conclusie van een promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Bewegingswetenschapper Adrie Bouma volgde twee jaar lang mensen die op advies van de huisarts poogden hun leefstijl te veranderen. Deze mensen werd bijvoorbeeld geleerd om de drempels die ze zelf opwerpen te omzeilen of te verlagen.

Allerlei bezwaren

Iemand die bijvoorbeeld als doel heeft elke dag naar zijn werk te fietsen om zo meer te bewegen kan daar allerlei bezwaren tegen hebben. Bijvoorbeeld de angst om het niet vol te houden, omdat eerdere pogingen ook mislukten. Zo iemand moet volgens Bouma leren dat dit negatieve gedachten zijn waar hij niks mee hoeft. De kans dat het dan lukt is groter. Wat ook kan, is dat naar het werk fietsen te hoog gegrepen is. Zo iemand kan misschien beter eerst elke avond een wandeling maken.

Effectief

Volgens Bouma blijkt het effectief om mensen op deze manier te begeleiden. Deelnemers bleven langer actief en waren meer tevreden over hun kwaliteit van leven. Als mensen alleen gemotiveerd worden te beginnen stoppen ze er vaak weer mee.

Oplettende huisartsen

Verder bleek dat huisartsen vooral mensen doorverwijzen voor hulp bij voeding of beweging die al ziek zijn. De onderzoeker zou liever zien dat huisartsen ook preventief doorverwijzen. Opmerkelijk: huisartsen die zelf gezond leven, genoeg bewegen en gezond eten letten er ook meer op bij hun patiënten.

Bouma wil dat huisartsen bij alle patiënten een korte leefstijlcheck doen. Ook moeten alle artsen gezond eten en meer bewegen serieuzer nemen als behandeloptie.