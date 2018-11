Wiebes houdt in nieuw winningsplan vast aan 19,4 miljard kuub

Het komend gasjaar mag de NAM 19,4 miljard kuub gas winnen in Groningen. Dit niveau geldt voor een jaar met een gemiddelde temperatuur.

Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat houdt met zijn definitieve winningsbesluit in grote lijnen vast aan zijn conceptplan dat hij eind augustus presenteerde. Daarnaast past dit niveau in de lijn van het afbouwplan van de minister. In 2030 moet de gaskraan dichtgedraaid zijn.

Tegenvallers

Wat verandert ten opzichte van het conceptplan van afgelopen zomer, is dat er niet meer mag worden gewonnen als er te weinig of helemaal geen stikstof beschikbaar is. Stikstof is nodig om van een ander soort gas 'Groningengas' te maken, dat geschikt is voor onder meer fornuizen. Dit soort 'tegenvallers' moeten binnen het winningsniveau van 19,4 miljard kuub gas worden opgevangen.

'Het uitgangspunt blijft dat er nooit meer mag worden gewonnen dan noodzakelijk om in de leveringszekerheid te voorzien', schrijft Wiebes in zijn brief die hij woensdagmorgen naar de Tweede Kamer stuurde.

De stikstof is nodig om van geïmporteerd gas of gas uit kleine velden 'Groningengas' te maken. Momenteel worden de plannen uitgewerkt voor een nieuwe stikstoffabriek bij Zuidbroek, zodat er minder Groningengas gewonnen hoeft te worden.

Vernietigd gasbesluit

Het winningsbesluit geldt voor het komend gasjaar dat loopt van 1 oktober 2018 tot 1 oktober volgend jaar. Wiebes moest met een nieuw gasbesluit komen nadat de Raad van State het vorige plan vorig jaar vernietigde.

Volgens de Raad van State werd er te weinig rekening gehouden met de veiligheid van de Groningers. Op advies van het Staatstoezicht op de Mijnen worden pieken van de gaswinning opgevangen in de zuidelijke clusters, die van Slochteren tot Scheemda liggen.

Minder risico's

'Deze strategie minimaliseert de risico's ten gevolge van de gaswinning', schrijft Wiebes. Doordat de veiligheidsrisico's lager worden, verwacht de minister dat deze keuze niet leidt tot meer of andere te versterken gebouwen.

De Raad van State gaat dit winningsbesluit niet uit zichzelf opnieuw onder de loep nemen. De komende zes weken hebben mensen de mogelijkheid om beroep in te dienen als ze het niet met het plan eens zijn. Na 27 december buigt de Raad van State zich over de bezwaren.

