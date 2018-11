Lopend Vuur: Brood hoort bij het ontbijt

Bakkers verwachten dat het brood de komende tijd duurder gaat worden. Het gaat om een prijsstijging van zeven tot tien procent, meldt het AD. Je brood van 2 euro kan binnenkort dus wel eens 2,20 euro kosten.

Belangrijkste oorzaken zijn de verhoging van de btw en de hogere grondstofprijzen.

Brood is allang niet meer het enige ontbijt in ons land. Muesli, granen, zuivel, fruit of pap staan bij velen op de ontbijttafel. Ook zijn er mensen het ontbijt volledig overslaan. Ben jij nog van het brood?

