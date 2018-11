Lokale partijen scoren op het platteland: 'Het is wat persoonlijker'

Bij de raadsverkiezingen in de gemeente Groningen zijn de landelijke partijen de grootsten; in Het Hogeland en Westerkwartier hebben juist lokale partijen gewonnen. 'Ik denk dat het sentiment in de stad duidelijk anders is dan op het platteland.'

Dat zegt Ytsen van der Velde van VZ Westerkwartier, dat de meeste stemmen behaalde in het Westerkwartier. Goed voor zes zetels, net als de ChristenUnie.

'Het kiezerspubliek is ook heel anders. Denk alleen maar aan de aantallen studenten in de stad, dat is denk ik de verklaring voor de gigantische groei van GroenLinks daar. Op het platteland denken we toch nog wat traditioneler. En is het allemaal wat persoonlijker. Op die aanpak hebben wij ook ingezet, dat heeft ons geen windeieren gelegd.'

We hebben intens campagne gevoerd, met grote teams. Om te laten zien dat wij dicht bij dorpen staan Eltjo Dijkhuis - Gemeentebelangen

'Vertel je eigen verhaal'

Eltjo Dijkhuis van Gemeentebelangen, de winnaar in Het Hogeland, is het daarmee eens. 'De stad is een heel ander politiek landschap. Een heel ander gebied ook. En vergeet niet, het is een studentenstad. Die studenten vragen bijvoorbeeld aan D66 hoe het zit met de onderwijsparagraaf, maar daar gaat de gemeente niet over. Probeer je eigen verhaal te vertellen, dat is ons geloof ik wel gelukt.'

'Het was echt een supergeweldige avond', zegt Dijkhuis over de winst van zijn partij, die acht zetels behaalde. 'Ik ben vooral heel erg blij dat meer dan de helft is komen stemmen, want herindelingsverkiezingen leven minder dan gewone verkiezingen. Bij ons was de opkomst 52 procent. Er leeft wat, er speelt wat, we staan er goed op.'

Hij vervolgt: 'We hebben een goed verhaal te vertellen en we zijn een grote club. We hebben vijftig mensen op de lijst. Iedereen zei: 'Jullie zijn knettergek met zoveel mensen op de lijst'. We hebben intens campagne gevoerd, met grote teams. Om te laten zien dat wij dicht bij dorpen staan.'

'Overkomt ons geen tweede keer'

Nu is de tijd aangebroken om te praten over een nieuwe coalitie. Van der Velde: 'We hebben de hele procedure in gang gezet, er zijn gesprekken in aantocht.'

VZ Westerkwartier won de vorige keer de verkiezingen in Grootegast, maar werd toen buiten het gemeentebestuur gehouden. 'Dat overkomt ons geen tweede keer', is Van der Velde stellig.

'De stemming is nu anders, heel positief. Er ligt een gigantische uitdaging in het Westerkwartier, vooral financieel. Een brede coalitie is een noodzaak. Een snel college is in principe mogelijk. Er zijn al gesprekken geweest over een informateur. De bedoeling is dat hij op korte termijn losgaat.'

Er liggen echt wel uitdagingen voor de nieuwe gemeente. Dat wordt echt nog wel een taaie klus Eltjo Dijkhuis - Gemeentebelangen

'Dit is een nieuwe kans'

Ook voor Dijkhuis begon het werk donderdagochtend alweer vroeg, na een korte nacht. 'Dit is een nieuwe kans. Daarom was de nacht ook kort en zit ik hier met een heel goed gevoel. Nu moeten we er wat van maken. We willen met iedereen, of ze moeten niet met ons willen. Vrijdag gaan we het er met elkaar over hebben.'

'Je moet het ook op inhoud met elkaar kunnen vinden. Er liggen echt wel uitdagingen voor de nieuwe gemeente. Dat wordt echt nog wel een taaie klus.'

Dijkhuis is ook wethouderskandidaat namens zijn partij, Van der Velde niet. 'Dat is niks voor mij. Ik heb jaren in het bedrijfsleven gezeten en daar leidinggevende posities gehad, op een gegeven moment wil je wel eens wat anders.'

Feest

VZ Westerkwartier vierde de winst in de Postwagen in Tolbert. 'Op een gegeven moment konden we geen drankjes meer krijgen, want de zaak was gesloten.'

Lees ook:

- Analyse: Dit betekent de verkiezingsuitslag in Het Hogeland

- Analyse: Dit betekent de verkiezingsuitslag in Westerkwartier

- Alles over de verkiezingen in ons dossier