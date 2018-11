Demonstraties tegen Zwarte Piet mogen, maar niet op Grote Markt

Voor- en tegenstanders van de traditionele Zwarte Piet mogen zaterdag demonstreren bij de intocht van Sinterklaas in de stad Groningen.

'Wij verwachten dat de demonstraties vreedzaam verlopen', zegt burgemeester Peter den Oudsten. Hij verwacht zo'n tientallen actievoerders van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet, dat tegen Zwarte Piet demonstreert.

Plekken aan de route

'De tegenstanders krijgen een plek aan de route, ergens bij het Emmaplein in de buurt', vervolgt Den Oudsten. 'De voorstanders mogen staan op een plek tussen de Herestraat, het Zuiderdiep en de Oosterstraat. We denken dat we het zo goed geregeld hebben.'

Domein van de kinderen

Op de Grote Markt zijn geen demonstraties toegestaan. 'Dat plein is het domein van de kinderen', vindt Den Oudsten. 'We willen het kinderfeest ongestoord laten verlopen.'

De openbare orde is niet in gevaar als iedereen zich houdt aan de instructies Peter den Oudsten - burgemeester Groningen

Grondrecht

Den Oudsten heeft niet overwogen om de demonstraties te verbieden. 'Dit is een belangrijk grondrecht en de openbare orde is niet in gevaar als iedereen zich houdt aan de instructies', besluit de burgemeester.

Lees ook:

- Kick Out Zwarte Piet wil demonstreren in Groningen