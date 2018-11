Opluchting bij gemeente over toestemming zonnepark

De gemeente Midden-Groningen is blij dat het megazonnepark in Sappemeer er alsnog mag komen.

Volgens de Raad van State heeft de gemeente de eerdere fouten in de vergunning voldoende hersteld, en levert het 117 hectare grote zonnepark geen onaanvaardbare ruimtelijke inbreuk op de omgeving op.

Eerder oordeelde de hoogste bestuursrechter van ons land nog dat de aanleg niet mocht beginnen en vond ze dat de gemeente de vergunning beter moest onderbouwen.

Belangenafweging is overgedaan

Wethouder Jan Jakob Boersma (ChristenUnie) is 'opgelucht' dat de Raad van State van mening is dat dit nu voldoende is gebeurd. 'We hebben dat vooral gedaan door de belangen van de omwonenden beter af te wegen tegen de belangen van de aanvrager van het zonnepark en het bestemmingsplan.'

'Mooi om terug te krijgen van de Raad dat we de belangenafweging goed hebben gedaan. We moeten nog wel iets doen met de verklaring van geen bedenkingen. Maar het allerbelangrijkste is dat de omgevingsvergunning nu geldig is', stelt Boersma.

Niemand heeft recht op vrij uitzicht

De Raad van State bevestigde in zijn uitspraak bovendien dat niemand in Nederland een permanent recht heeft op een vrij uitzicht, dus ook de omwonenden van het nieuwe zonnepark niet. 'Dat is hier heel helder naar boven gekomen, en dat is ook voor andere zaken relevant', stelt Boersma.

Het zonnepark mag er dertig jaar staan. Wat er daarna met het gebied gebeurt, is niet bekend. 'Het zou weer agrarisch gebied kunnen worden, maar wellicht kan het ook een woonfunctie krijgen. Dat is tegen die tijd aan de gemeente.'

Bouw start begin 2019

Het nieuwe zonnepark in Sappemeer telt 320.000 zonnepanelen. Met 117 hectare wordt het - in elk geval voorlopig - het grootste zonnepark van Nederland.

De bouw start begin volgend jaar. Eind volgend jaar moet het al klaar zijn.

