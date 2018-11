Stad roept hulp bedrijven in bij oplossen drukte fietsers en voetgangers

Het is in Stad soms zó vol met fietsers en voetgangers dat het problematisch wordt. Daarom wil de gemeente Groningen technische hulpmiddelen om de verkeersstromen in de gaten te houden. Het gemeentebestuur vraagt bedrijven om oplossingen aan te dragen.

'Het zou ons ontzettend helpen als wij weten op welk moment hoeveel fietsen en voetgangers in de binnenstad komen en waar', zegt verkeerswethouder Paul de Rook. 'Zo kan je bijvoorbeeld je bebording erop aanpassen: 'Het is nu verstandig om die route te nemen, of die.'

Het gaat niet om auto's, omdat die verkeersstromen al aardig in beeld gebracht zijn. 'Voor voetgangers, fietsers en scooters is dat veel lastiger. Daar hebben we nieuwe techniek voor nodig, om dat ook goed te kunnen meten.'

'Druk, maar lang niet altijd'

'Het is druk in de stad, maar lang niet altijd. Op een zaterdag is het heel anders druk dan op een dinsdagmiddag', stelt De Rook. 'Het punt is: je wilt de binnenstad inrichten naar gelang het aantal voetgangers en fietsers dat er is. Dat is nooit hetzelfde en dat vraagt om veel meer dynamiek in de manier waarop wij mensen naar de binnenstad toe laten gaan. Vaak weten we het nu nog niet.'

Soms té druk

Op bepaalde plaatsen en momenten is het volgens De Rook té druk. 'Je ziet bijvoorbeeld aan de Brugstraat en de Tussen Beide Markten een kluwen aan fietsers en voetgangers, waarin het voor veel mensen ongemakkelijk wordt. Op dat soort plekken is het wel een probleem. Dat moeten we slimmer organiseren, zodat we een fijne en leefbare binnenstad houden.'

We hopen instrumenten in handen te krijgen die we nu als gemeente nog niet hebben Paul de Rook - wethouder

Privacy

Als er bijvoorbeeld een systeem met camera's komt, hoeven inwoners van Stad volgens De Rook niet bang te zijn dat de gemeente bijhoudt wie op welk moment waar is.

'We willen alleen werken met partijen die aan heel hoge privacy-eisen voldoen. Er zijn al manieren om camera's te anonimiseren. Als je de beelden bijvoorbeeld in negatief zet, is niemand te herkennen. Maar je kan wel zien of het een fietser of een voetganger is. Dat willen we weten. Maar het is nooit terug te leiden tot een persoon.'

Alternatieven

'We hopen instrumenten in handen te krijgen die we nu als gemeente nog niet hebben. Niemand fietst graag door de drukte heen. Dus als je mensen helpt het op tijd te weten, kunnen ze alternatieven gebruiken. En zo zijn ze sneller op hun bestemming. Dat kan via een bord, maar ook bijvoorbeeld via een app. Daar zijn tegenwoordig fantastische mogelijkheden voor.'

