Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gaslucht geroken in appartementencomplex in Stad Bewoners staan buiten (Foto: De Vries Media)

In een appartementencomplex aan de Van Lenneplaan in de stad Groningen is woensdag tegen het middaguur een gaslucht geroken.

Bewoners van de flat staan buiten. De brandweer verricht metingen in de flat. Volgens een woordvoerder zijn er vooralsnog 'geen bijzondere concentraties' gemeten. Enexis is ter plaatse om een eventueel gaslek te dichten.