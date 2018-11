Deel dit artikel:













Gaslucht in appartementencomplex in Stad is voorbij (update) Bewoners staan buiten (Foto: De Vries Media)

De gaslucht in een appartementencomplex aan de Van Lenneplaan in de stad Groningen is verdwenen. De brandweer heeft de oorzaak van de gaslucht gevonden en het probleem is verholpen door Enexis.

Woensdag tegen het middaguur werd de gaslucht geroken. Bewoners van het appartementencomplex gingen naar buiten en zijn opgevangen in de buurt.