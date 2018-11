Van Keulen geniet van het wethouderschap, maar heeft nu al spijt

Hij kon naar Den Haag om Kamerlid te worden, maar verkoos eerder dit jaar het wethouderschap van Groningen boven een verblijf in de Hofstad. Met de naderende verkiezingen kan er een einde komen aan het wethouderschap dat inmiddels vijf jaar duurt.

Van Keulen begeeft zich sinds 2007 in de Groninger politiek, de eerste jaren als raadslid en sinds vijf jaar als wethouder. Voor zijn politieke carrière was de VVD-bestuurder actief in het bedrijfsleven. Een terugkeer naar het bedrijfsleven stelt hij liever nog even uit.



'Ik ga er niet vanuit', laat hij weten. De VVD wilde Van Keulen wederom als wethouders kandidaat vooruitschuiven. Iets waar hij trots op is. Toch moest hij thuis wel overleggen of hij wederom voor een nieuwe periode beschikbaar was.





'Het kost vrij veel van je vrije tijd. Ik vind ook dat het zo hoort, het is een hele eer dat je dit mag doen. Zo voel ik dat ook.'

Veel van huis

Van Keulen kijkt met veel trots terug op de afgelopen collegeperiode. Naast trots vindt hij ook dat hij zijn werk goed heeft uitgevoerd. 'Het heeft ook heel veel tijd gekost'. Naar eigen zeggen is hij minimaal vier avonden per week van huis.



De lijsttrekker woont samen met zijn vrouw en twee jonge kinderen aan de rand van het Noorderplantsoen. Het weekend probeert hij zoveel mogelijk vrij te houden. Dat zijn ook de momenten waarop hij zijn bijdrage levert aan de opvoeding. Want het wethouderschap trekt een zware wissel op zijn privéleven.

Dit vak is een soort van plichtsbesef, want ik vind het belangrijk dat de stad zich op de huidige manier blijft ontwikkelen Joost van Keulen - Lijsttrekker VVD Groningen

'De opvoeding van de kinderen doen we samen in het weekend, maar inderdaad je mist heel veel. Het lukt me dan ook niet altijd om de weekenden vrij te houden.' De kinderen zien hun vader dus veelal niet.

'Ik weet ook al dat ik daar later spijt van ga krijgen. Dit vak is een soort van plichtsbesef, want ik vind het belangrijk dat de stad zich op de huidige manier blijft ontwikkelen.'

'Hartstikke leuke baan'

Toch is het plichtsbesef niet de enige reden om nogmaals op het pluche te zitten. IJdelheid speelt ook een factor. 'Een politicus die zegt dat hij niet ijdels is die liegt, maar ik vind het ook gewoon een hartstikke leuke baan.'

'Ik ben ook iemand die het belangrijk vindt om leuk werk te hebben. Dus als ik er geen lol meer in had gehad dan was ik gestopt.'

