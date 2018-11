Brandweer in de knel door toegenomen autobezit

Brandweerkorpsen hebben in toenemende mate last van dubbel of onhandig geparkeerde auto's. Vooral in nauwe straten kan dat tot grote problemen leiden.

Meer auto's

Het brandweerkorps in Stadskanaal is één van de korpsen die het probleem wil aanpakken. Bevelvoerder Kristian Scheven: 'Het komt vaker voor dat mensen meer dan één auto hebben. Veel woonwijken zijn destijds gebouwd met het idee dat er één auto per huishouden is, maar tegenwoordig zijn het er vaak twee of soms wel drie. En het aantal parkeerplaatsen wordt niet uitgebreid'.

Dubbel parkeren

Door dat toegenomen autobezit worden auto's soms op plekken geparkeerd waar ze niet horen: op grasveldjes, op verkeersdrempels en kruisingen. Ook wordt er dubbel geparkeerd.

Iedere minuut belangrijk

De relatief grote brandweerwagens hebben soms grote moeite om door die druk bezette straten te rijden. 'Vooral met een hoogwerker is het lastig manoeuvreren', zegt Scheven. 'Verkeerd geparkeerde auto's veroorzaken vertraging, terwijl iedere minuut belangrijk is als we op weg zijn naar een brand.'

Schade

'Soms staan er links en rechts auto's verkeerd geparkeerd en moeten we er echt langs om snel ter plaatse te komen', zegt de bevelvoerder. 'Dan kijken we elkaar even aan en rijden toch door. Dan maar met schade.'

Flyer

De Veiligheidsregio Groningen zegt in een reactie dat er op verschillende manier wordt geprobeerd het publiek bewust te maken van het probleem. Eén daarvan is een flyer, die onder de ruitenwisser van onhandig of fout geparkeerde auto's kan worden geklemd.

