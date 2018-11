Sportcentrum Europapark geopend: 'Dit is geen lichtdichte doos'

De stad Groningen is een nieuw sportcomplex rijker: woensdagmiddag is Sportcentrum Europapark officieel geopend. Sportwethouder Paul de Rook deed dat door een kanon af te schieten.

Gelijktijdig werd het startsein gegeven voor de aanleg van het aangrenzende Helperpark.

Leslokalen, horeca en sportzalen

De bovenste verdieping van het sportcentrum, met leslokalen en kantoren, wordt gebruikt door het Noorderpoort.

Op de eerste verdieping zijn er horecavoorzieningen en op de begane grond sportzalen voor onder meer balsporten, vechtsporten, turnen en fitness. Ook is er een klimwand. De grootste hal is bovendien voorzien van een tribune met plek voor 250 mensen.

Sport en leefstijl

'Vanaf volgende week maandag zullen al onze studenten, in totaal zo'n zevenduizend studenten uit de eerste drie leerjaren, hier sport- en leefstijllessen kunnen volgen', zegt Richard Koopman, directeur van het Noorderpoort-sportcentrum.

Volgens hem biedt het nieuwe complex veel meer mogelijkheden dan de oude locaties: 'We kunnen hier zeven of acht verschillende hallen gebruiken, dus ook zeven of acht verschillende sportmodules aanbieden.'

Sportclubs

Het sportcomplex wordt overdag gebruikt door het Noorderpoort, na 17.00 uur en in het weekend kunnen sportverenigingen de zalen huren.

Turnverenigingen kunnen hier straks op topsportniveau gaan turnen Gerard Poeisz - Sport050

Zo gaan korfbalclub Nic. en volleybalvereniging Lycurgus er gebruik van maken, net als badmintonvereniging BC GO! Ook drie turnverenigingen krijgen er onderdak. 'Zij gaan samenwerken en krijgen hier straks een fantastische accommodatie waar ze op topsportniveau kunnen turnen', stelt Gerard Poeisz van Sport050, onderdeel van de gemeente Groningen.



Kinderziekten

De verenigingen moeten nog wel wat geduld hebben, want het gloednieuwe complex kampt nog met een paar kinderziekten.

'De sleutelsystemen werken nog niet helemaal. Je hebt een pasje nodig om door het pand te gaan. Als mensen nu even naar de wc moeten, kunnen ze daarna de sporthal niet meer in. Dat moet nog even geregeld worden.'

Veel glas

Projectleider Elzo Dijkhuis van de gemeente Groningen was vanaf de eerste ideeën bij het nieuwe sportcomplex betrokken. Hij is blij met het eindresultaat.

'Het hoogtepunt vind ik de ruimtelijke invulling. Normaal is een gymzaal een doos, die zo lichtdicht mogelijk is om goed te kunnen sporten. Hier hebben we ervoor gekozen om veel licht toe te laten, zodat je je ook prettig voelt in de hal. Veel glas dus, maar toch zijn we erin geslaagd om een energieneutraal gebouw neer te zetten. Met bijvoorbeeld buitenwanden die zo min mogelijk energie verliezen. Verder maken we gebruik van zonnecollectoren en de warmte-koude-opslag die al aanwezig was op het Europapark.'

