Gemeente neemt jeugdzorg azc-jongeren over

De gemeente Westerwolde neemt de jeugdzorg voor jongeren die in het asielzoekerscentrum in Ter Apel wonen per 1 januari 2019 over van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers).

De gemeente krijgt daar per kind 770 euro subsidie voor. Nu krijgt het COA dat geld nog. In totaal zitten er volgens wethouder Wietze Potze gemiddeld tussen de 300 en 400 kinderen in het azc.

'Kosten zijn lastig'

Potze vindt de kosten nog wel een 'lastige inschatting'. 'Maar zeker bij het azc ben je heel erg afhankelijk van de doelgroep die in het centrum zit. Kinderen uit oorlogsgebieden kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met traumaverwerking.'

Bovendien zit niet ieder kind even lang in Ter Apel, omdat het azc in die plaats een aanmeld- en vertrekcentrum is. Vrijwel alle asielzoekers komen Nederland via Ter Apel binnen, en vertrekken ook weer vanuit het grensdorp. Daarom zitten ze er maar kort, maar er komen wel relatief veel kinderen in het Ter Apeler azc.

Compensatie

De wethouder weet nog niet helemaal zeker of hij met de 770 euro uitkomt. Wel geeft hij aan dat er aan het eind van komend jaar nog eens wordt gekeken naar het bedrag van 200.000 euro dat de gemeente krijgt voorgeschoten. Mochten er meer kinderen in het azc hebben gezeten, dan wordt de gemeente daar tegen die tijd alsnog voor gecompenseerd.

Extra kosten?

PvdA'er Potze wil de zorg 'zo laagdrempelig mogelijk maken', maar hij noemt het wel een risico dat er extra kosten achter deze vorm van jeugdzorg vandaan komen. 'Je moet zorgen dat je goede afspraken maakt met het COA, en je afvragen wanneer je welke zorg inzet.'

De gemeente probeert de kosten te beteugelen door een maatschappelijk werkster in te zetten, om 'niet door te schieten naar de duurdere jeugdzorg'. 'Ik maak me daar best wel zorgen over. We vinden het belangrijk om binnen de budgetten te blijven.'