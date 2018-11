Deel dit artikel:













Zonnepark Sappemeer in Chinese handen (Foto: Minoru Karamutsu/ Flickr CC)

De bouw en de exploitatie van het grootste zonnepark van Nederland, in Sappemeer, is in handen van de Chinese zonneparkgigant Chint Solar en dochterbedrijf Astronergy.

De Raad van State gaf woensdag groen licht voor de bouw van het 117 hectare tellende park, dat met een vermogen van ruim honderd megawatt ruim 32.000 huishoudens van stroom kan voorzien. Geld was al toegezegd De Nederlandse directeur van Chint Solar/Astronergy, Diederik Apotheker, is blij dat de kogel nu door de kerk is: 'We kunnen nu de financiering afronden bij banken en investeerders. Die hadden al wel geld toegezegd, maar dat was natuurlijk onder voorbehoud van toestemming door de Raad van State.' De schop kan wat hem betreft begin 2019 de grond in. Het park zou dan eind volgend jaar stroom kunnen leveren. Powerfield Het hele traject van vergunningen is doorlopen door het Dokkumse bedrijf Powerfield, maar dat heeft de rechten eerder dit jaar al doorverkocht aan Chint Solar. Dat Chinese bedrijf heeft wereldwijd zo'n 3,5 gigawatt aan vermogen gerealiseerd, zo'n 35 keer het geplande park bij Sappemeer. Het heeft een omzet van zo'n acht miljard euro. Dochter Astronergy is producent van de zonnepanelen. Uitdaging voor netbeheerders Hoewel landelijk netbeheerder TenneT eerder al waarschuwde voor een gebrek aan capaciteit om alle stroom van zoneparken te kunnen verwerken, verwacht Apotheker dat de stroom uit 'Sappemeer' er nog wel bij past: 'Maar het is inderdaad een uitdaging aan de netbeheerders om de komende jaren te helpen om de transitie naar groene stroom tot een succes te maken.' Lees ook: - Megazonnepark Sappemeer mag er komen: zo groot wordt het

