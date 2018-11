Nieuwe brug bij Aduard wordt zaterdag geplaatst

Liefhebbers van de betere hijsklussen kunnen komende zaterdag hun hart ophalen bij Aduard. Daar wordt de nieuwe hefbrug over het Van Starkenborghkanaal op zijn plek gehesen.

Jan Been

Jan Been Verslaggever

De brug wordt een belangrijk onderdeel van de nieuwe rondweg om Aduard. Deze brug vervangt de oude hefbrug die nu de oeververbinding is over het kanaal.

Rust in Aduard

Door de rondweg en de nieuwe brug, die zo'n 500 meter verder richting Groningen ligt, wordt het een stuk rustiger in Aduard. Nu gaat het verkeer nog dwars door het dorp en staan er in de spits lange rijen auto's. Dat is straks voorbij.



Grotere schepen door het Van Starkenborghkanaal

De nieuwe brug maakt ook onderdeel uit van de zogeheten opwaardering van de vaarweg Lemmer/Delfzijl. Dat project houdt in dat het kanaal breder wordt en dat er hogere en langere schepen door het Van Starkenborghkanaal kunnen.

Deze hijsklus is vergelijkbaar met die van de tafelbruggen van Dorkwerd en Noordhorn die al eerder werden geplaatst.



Zaterdag is het zover

De brug wordt gemaakt in het Friese Burgum, en half onder water, drijvend op luchtkussens naar Aduard gevaren. Dat gebeurt omdat het gevaarte te groot is om onder een aantal bruggen door te varen.

De hijsklus begint zaterdag om zes uur 's ochtends.