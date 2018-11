Twee wereldkampioenen moeten biljarten in Den Andel op de kaart zetten

Vol trots vertelt ze het nieuws. 'Er komen twee wereldkampioenen naar Den Andel.' Mädi Cleerdin, voorzitster van biljartvereniging Het Achterdeel, kan haar geluk niet op.

Het is de vereniging gelukt om wereldkampioenen Dick Jaspers en Therese Klompenhouwer samen aan de biljarttafel te krijgen. Beiden hebben een grote carrière in het biljarten.

'We wilden hen heel graag naar Den Andel halen om het biljarten op de kaart te zetten. Want deze toppers trekken natuurlijk veel publiek', vertelt Cleerdin.

Samen met de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) probeert ze meer aandacht te vragen voor de biljartsport. Onlangs is ze voorzitster van de plaatselijke vereniging geworden om te laten zien dat het zowel een vrouwen als mannensport is. Ook hoopt ze jongeren enthousiast te maken.

Het zijn de twee vlaggenschepen uit de sport volgens Cleerdin. De twee kampioenen komen in actie tijdens het TOP 8 Mastersbiljarttoernooi op 15 mei. Het duurt nog even voordat het zover is maar de biljartvereniging is zo blij met het nieuws dat ze het nu alvast delen. Ze verwachten grote publieke belangstelling in het dorpshuis.

