Verdachte brandstichting Hoogezand wordt van nog vijf branden verdacht

De 43-jarige man uit Hoogezand die wordt verdacht van brandstichting, wordt van vijf extra branden verdacht. Dat werd duidelijk tijdens een pro-forma zitting in de rechtbank. Daarmee is Marcel S. nu verdachte van negen brandstichtingen.

Marcel S. ontkent dat hij iets te maken heeft met de branden.

De man was volgens de officier van justitie actief in de periode van mei tot begin augustus van dit jaar. Hij zou meerdere keren brand hebben gesticht in de kelder en portiek van een appartementencomplex aan de Ferdinand Bolstraat in Hoogezand. Daarnaast wordt hij verdacht van het in brand steken van drie auto's en een papiercontainer.

'Wat een brandstichter bezielt'

De branden veroorzaakten veel onrust in Hoogezand. De politie ging er extra surveilleren, plaatste camera's en ook buurtbewoners richtten een buurtwacht op om 's nachts te surveilleren.

S. blijft bij zijn bekentenis over één specifieke brand in het appartementencomplex. Op 4 augustus probeerde hij een vtwonen-tijdschrift in brand te steken in de keldergangen. De acht minuten waarin hij dat probeerde, werden vastgelegd op bewakingscamera's. Toen Marcel S. Daarvoor werd gearresteerd, bekende hij direct en verklaarde te willen ervaren wat iemand bezielt om brand te stichten.

Verjaardag kunnen vieren

Na de mislukte proef ging hij met de spullen terug naar zijn appartement. 'Het is erg wat ik toen deed, maar ik heb écht die andere branden niet gesticht', verklaarde S. aan de rechters.

Zijn advocate Iris Djordjevic wilde dat de voorlopige hechtenis van de S. werd geschorst zodat hij zijn verjaardag kan vieren met zijn zoon en ouders. Volgens haar is betrokkenheid van S. bij de andere branden niet te bewijzen en zou S. op die manier langer vastzitten dan de straf die hij riskeert.

'Brandstichter loopt mogelijk nog buiten'

Het is heel goed mogelijk dat de brandstichter nog buiten loopt, zei de advocate. 'Omdat na de aanhouding opnieuw branden zijn geweest in die buurt.' De rechter vond het niet verantwoord om de verdachte voorlopig op vrije voeten te stellen. De verdenking waarvoor hij vastzit is te ernstig en hierop staat een maximale celstraf van twaalf jaar.

