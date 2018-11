Juweliersechtpaar Oosterhof staat terecht

Het failliete juweliersechtpaar Oosterhof staat donderdag terecht voor de rechtbank in Zwolle. Het stel wordt onder meer verdacht van faillissementsfraude en valsheid in geschrifte.

Behalve het echtpaar staan ook diens dochter en hun voormalige schoonzoon terecht. De twee zouden ten minste 75.000 euro aan de failliete boedel hebben onttrokken.

Vertrek naar Spanje

Oosterhof gaat in de zomer van 2016 failliet. Onder de naam Goudhof heeft hij winkels in onder meer Stadskanaal en Veendam. Na het faillissement vertrekt het echtpaar naar Spanje. Ze laten een schuld van 1,5 miljoen euro achter. Onder de schuldeisers bevinden zich tientallen gedupeerde klanten.

De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) traceert in april 2017, een deel van de bezittingen van de juwelier. In twee loodsen op een industrieterrein in Winschoten wordt een grote hoeveelheid 18e-eeuws porselein, antieke klokken en horloges teruggevonden. Waar het overige deel van de waardevolle klokkenverzameling is gebleven, is nooit opgehelderd.

Frustreren het onderzoek

Een jaar na het faillissement wordt het echtpaar alsnog opgepakt. Op verzoek van de curator komen ze in juli 2017 naar Nederland om tekst en uitleg te geven. Omdat ze het onderzoek van de curator frustreren, worden ze vastgezet. Ze zitten twee maanden vast als ze half september in afwachting van hun rechtszaak naar huis worden gestuurd.

En die rechtszaak begint donderdag om 09.00. De rechtbank in Zwolle heeft er de hele dag voor uitgetrokken.

Elfstedenkruisje

Oosterhof kreeg landelijke bekendheid nadat hij een gouden elfstedenkruisje had ontworpen voor schaatser Piet Kleine. Een troostprijs, omdat Kleine tijdens de tocht van 1997 een stempelpost had gemist. Ook zou hij de trouwringen voor Henk en Marianne Timmer hebben ontworpen, maar het stel wist uiteindelijk van niets.

