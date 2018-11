Zonnepark Molenwaard in Hoogezand zonder slag of stoot goedgekeurd

Projectontwikkelaar Solarfields heeft zonder slag of stoot een vergunning gekregen voor de aanleg van een 35 hectare tellend zonnepark in Hoogezand. Omwonenden hebben geen zienswijzen naar voren gebracht en ook geen beroep ingesteld

Het zonnepark komt op een braakliggend terrein tussen de Woldweg en de Gorechtlaan. Er staan 250 woningen omheen. Volgens projectontwikkelaar Joshua van Middelkoop van Solarfield is het te danken aan een lang en intensief voortraject dat de inwoners met de komst van het zonnepark instemmen: 'En dan te bedenken dat we dit van tevoren als een risicoproject hadden ingeschat.'

Aandelen

Zo hebben de bewoners mee kunnen denken over het omringende groen dat het zonnepark aan het gezicht moet onttrekken en kregen ze de gelegenheid om aandelen in het park te nemen met een rendement van vier procent. Al met al zijn er zes bijeenkomsten met bewoners aan de komst van het zonnepark gewijd.

Trotse gemeente

Ook wethouder Jaap Borg van Midden-Groningen is blij dat er geen juridische strijd is ontstaan over de komst van het zonnepark: 'Wij zijn als gemeente trots op Zonnepark Molenwaard. Vooral voor de wijze waarop de bewoners en de gemeente zijn betrokken bij dit project verdient Solarfields een compliment. Het traject is in een goede samenwerking met de omgeving en de gemeente doorlopen en kan wat ons betreft als voorbeeld dienen.'

De bouw van het zonnepark begint naar verwachting in de zomer van 2019.

