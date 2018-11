Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Je hebt nergens meer zin in, ziet het niet meer zitten' Melissa Dales (Foto: RTV Noord)

Het blijkt keer op keer uit onderzoeken: bewoners van het bevingsgebied voelen zich onveilig, onzeker, boos of zijn teleurgesteld. Sommigen komen hierdoor zelfs in geestelijke problemen. 'De nood is wel hoog', zegt Melissa Dales, een van de twee geestelijk verzorgers die aan de slag gaan in het aardbevingsgebied.

Niet voor iedereen gelden die problemen overigens. 'Er is een kwetsbare groep. Bijvoorbeeld mensen met meervoudige schades, of die al psychische problemen hebben.' Een van die mensen die in de geestelijke problemen raakte, is Klaas Ebels uit Appingedam. 'Je hebt nergens meer zin in, ziet het niet meer zitten. Je vindt het allemaal wel goed. Het is een diep dal waar je doorheen moet.' Ebels kreeg onder meer hartproblemen en een burn-out. 'Het levert veel stress op.' In dit artikel zetten we de meest bijzondere fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord. Eten tegen verspilling Een restaurant in Stad serveert eten dat anders zou zijn weggegooid. Wat de gasten dan te eten krijgen? Kok Paul Rodenberg geeft letterlijk een kijkje in de keuken. 'Ik zie hier straks geen hertjes meer rondlopen' Ondanks bezwaren van omwonenden mag de schop voor het grootste zonnepark van Nederland bij Sappemeer de grond in. Dat besloot de Raad van State woensdag. Omwonenden maakten vooral bezwaar tegen het verlies van hun uitzicht, als het zonnepark er straks ligt. 'Ik zie hier straks geen hertjes meer rondlopen', zei een bewoonster tegen verslaggever Marten Nauta. Een aantal bewoners overweegt de stap naar Europees Hof voor rechten van de mens. Staande ovatie van je voetbalhelden Een staande ovatie van je voetbalhelden, dat is niet iedereen gegeven. Het damesteam van Kids United kreeg het, op de jaarlijkse G-voetbaldag van FC Groningen. FC-speler Michael Breij: 'Als wij dit voor de maatschappij kunnen doen, dan moeten we dat doen.' Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.