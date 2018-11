Morgen zijn de herindelingsverkiezingen: dit moet je weten

Woensdag 21 november mag de helft van de Groningse inwoners naar de stembus. Inwoners van de nieuwe gemeenten Groningen, Westerkwartier en Het Hogeland: hier vind je alles wat je moet weten.

Twijfel je nog op wat je moet stemmen? RTV Noord helpt je bij het bepalen van je stem. Voor alledrie de gemeenten hebben we de verkiezingsprogramma's samengevat, stellen we de partijen aan je voor met video's en kan je vanaf hier de Stemwijzer doen.

Verkiezingen in Groningen op 21 november

- De fusiegemeente van: Groningen, Haren en Ten Boer

- 230.000 inwoners; 45 zetels; 13 partijen die meedoen

- Hier kan je stemmen (locaties op kaart) (lijst in PDF)

- Dit zeggen de verschillende partijen over: 1. Verkeer, vervoer en de binnenstad | 2. Wonen | 3. Zorg | 4. Werk en geld | 5. Onderwijs | 6. Groen en natuur | 7. Cultuur en sport

- Onze samenvattingen: 100% Groningen | CDA | ChristenUnie | D66 | GroenLinks | Partij voor de Dieren | PvdA | PVV | SP | Sportpartij | Stad en Ommeland | Student en Stad | VVD

- VIDEO'S: De 13 partijen stellen zich voor

- Analyses: Een echte clash ontbreekt en Wat valt op aan de Groningse verkiezingsstrijd?

- Bewapen je met kennis in onze Verkiezingsquiz Groningen

- Doe hier de StemWijzer voor Groningen

Verkiezingen in het Westerkwartier op 21 november

- De fusiegemeente van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn- 62.750 inwoners; 33 zetels; 9 partijen die meedoen- Onze samenvattingen: 50PLUS - VIDEO's: De 9 partijen stellen zich voor - Analyse: Voorspellen is lastig - Doe hier de Kieswijzer voor het Westerkwartier

Verkiezingen in Het Hogeland op 21 november

- De fusiegemeente van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond- 49.750 inwoners; 29 zetels; 9 partijen die meedoen- Onze samenvattingen: CDA - VIDEO'S: De 9 partijen stellen zich voor - Analyse: Wat 'n boudel - Doe hier de Kieswijzer voor Het Hogeland

Zo bepaal je in drie stappen je stem:

Twijfel je nog over je stem? Met deze drie stappen helpen we je tot het komen van een keuze:

1. Doe de Stemwijzer van jouw gemeente en/ of bekijk de video's van de partijen in jouw gemeente.

2. Print onze samenvattingen van de partijen waar je tussen twijfelt, en beoordeel de standpunten met plus- en minpunten.

3. Vergelijk de scores van de partijen: zo zie je wat de winnaar is op standpunten.

Waarom maar drie gemeenten?

Niet overal zijn gemeenteraadsverkiezingen in de provincie Groningen in november. In november vorig jaar kon er al gestemd worden voor Midden-Groningen en Westerwolde, fusiegemeenten die 1 januari 2018 begonnen.

Afgelopen maart vonden er verkiezingen plaats in de gemeenten die voorlopig hetzelfde bleven en blijven: Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Oldambt, Pekela, Stadskanaal en Veendam. Omdat Groningen, Westerkwartier en Het Hogeland op 1 januari 2019 fuseren, zijn er verkiezingen in november 2018.

