'Expertmeeting' moet oplossingen bieden rond zoutwinning Nouryon en Nedmag

Het provinciebestuur moet een expertmeeting organiseren waarin alle betrokkenen hun oplossing bieden rond de zoutwinning van de bedrijven Nouryon en Nedmag.

De provincie, omwonenden, Staatstoezicht op de Mijnen, Nedmag en Nouryon moeten met elkaar om tafel en in gesprek gaan met onafhankelijke deskundigen. Een voorstel van de Statenfractie van de PVV krijgt een ruime meerderheid in Provinciale Staten.

Bijdragen aan oplossing

Volgens PVV-voorman Ton van Kesteren kan de expertmeeting bijdragen aan een mogelijke oplossing van het probleem rond de zoutwinning bij Nedmag en Nouryon, het voormalige AkzoNobel.

Omwonenden hebben hun zorg richting ons uitgesproken', stelt Van Kesteren. 'Het rapport 'Staat van de sector Zout' bevestigt dit beeld min of meer. Daarom moeten alle partijen met elkaar in gesprek.'

Schiet in verkeerde keelgat

Tegenstand om de meeting te organiseren is er ook. Zo zien de SP, de Partij van de Arbeid en de Partij voor de Dieren de meeting niet zitten, omdat de PVV recht wil doen aan zowel de omwonenden als aan Nouryon en Nedmag.

Dat schiet deze partijen in het verkeerde keelgat. De drie fracties willen dat de zoutwinning in Oost-Groningen stopt.

Omgekeerde bewijslast

Gedeputeerde Eelco Eikenaar spreekt zich niet uit over het organiseren van een expertmeeting. Wel geeft hij aan dat het provinciebestuur voor omgekeerde bewijslast is, zodat bewoners sterker staan in het gevecht om erkenning van schade als gevolg van zoutwinning.

'Ook moet er geen onderscheid zijn tussen schade als gevolg van gaswinning en andere mijnbouwschade. Dit moet allemaal aan achterdeur geregeld zijn. Geen twee afzonderlijke loketten, een scheur is een scheur.'

Verder werkt de provincie aan een visie op de ondergrond, waarin het wil uitleggen hoe het de gas- en zoutwinning ziet. Eikenaar verwacht echter dat deze visie pas na de verkiezingen wordt gepresenteerd.

Lees ook:

- Omwonenden zoutwinlocatie zoeken confrontatie met Nedmag

- 'Wat ons betreft moet Nedmag stoppen met zout winnen'