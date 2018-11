Provincie zet intensieve veehouderij op slot

Ondanks een verwoede poging van oppositiepartij VVD om het besluit tegen te houden, gaat het uitbreidingsverbod voor de intensieve veehouderij in Groningen toch door.

De provincie zet de intensieve veehouderij vanaf 1 januari 'op slot'. Boeren met varkens of kippen mogen het aantal dieren niet meer uitbreiden. Ze mogen hun stallen nog wel vergroten.

Overgangsperiode

De VVD wil boeren meer de ruimte geven. Enkele jaren geleden werd op voorstel van het CDA een overgangsperiode afgesproken, zodat boeren toch nog hun veestapel konden uitbreiden. De VVD stelde woensdag voor deze overgangsperiode te verlengen. Maar voor dit plan was deze keer geen meerderheid in de Staten.

'Boeren voorzien ons van voedsel', zegt VVD-Statenlid Madà Miesen. 'Om een bedrijf rendabel te houden, moet er ook geïnvesteerd kunnen worden. Mensen die het hardst roepen dat de intensieve veehouderij moet inkrimpen, kopen nog steeds het goedkoopst stukje vlees.'

Moeite met besluit

De ChristenUnie en het CDA zeggen beide moeite te hebben met het slot op de intensieve veehouderij, maar stemden desondanks toch tegen beide voorstellen van de VVD.

'De boel gaat op slot, maar toch is dat voor het CDA geen reden om het slot te heroverwegen. Er is geen meerderheid voor, daarom stemmen we tegen', motiveert CDA-statenlid Robert de Wit de keuze van zijn fractie.

Masker afzetten

Tot grote onvrede van land- en tuinbouworganisatie LTO Noord. 'Dan zet je je masker wel af', zegt beleidsadviseur Teake Wahle. 'Deze partijen laten hun ware gezicht wel zien.'

