Onderwijsminister opent 'snoepwinkel' voor data-bedrijven

Op de Zernike Campus in Groningen is woensdag het d'Root datacenter van het bedrijf Bytesnet geopend. Een nieuw datahotel gevuld met petabytes aan gegevens, plus een lab waar bedrijven met de data aan de slag kunnen.

Bytesnet had voor de opening van zijn nieuwe gebouw onderwijsminister Ingrid van Engelshoven weten te strikken. Die wilde wel naar Groningen komen omdat het gebouw volgens haar de voorsprong van Nederland toont op het gebied van datacenters.

Datalab

'Wat hier gebeurt is uniek in Europa, er wordt niet alleen data opgeslagen maar het wordt ook gekoppeld aan een lab waar onderzoek aan de data kan plaatsvinden. We hopen dat het op meer plekken in Nederland gaat gebeuren.'

Datacenters zijn nodig om wetenschappers en bedrijven grote sprongen te laten maken, zei Van Engelshoven. Via een irisscan van de minster werd het d'Root datacenter officieel in gebruik genomen.

Volgestouwd

Twintig miljoen euro investeerde Bytesnet in het drie verdiepingen tellende gebouw dat onder grote tijdsdruk in minder dan een jaar tijd werd neergezet. Het wordt volgestouwd met servers voor de opslag en bewerking van grote hoeveelheden gegevens.

De astronomen van Astron in Dwingeloo zijn er klant, net als de RUG, de Hanzehogeschool, maar ook bedrijven als Avebe en Syncom. Als ze maar grote hoeveelheden data hebben op te slaan en te verwerken.

Onderzoek

d'Root is volgens Bytesnet-directeur Peter de Jong meer dan alleen een gegevenspakhuis. Bytesnet werkt in het datahotel samen met andere (onderwijs)partijen en bedrijven aan gebruik en onderzoek van data. Dat is belangrijk want je hebt pas wat aan de gegevens wanneer je ze kunt vertalen naar bruikbare toepassingen. Bytesnet heeft er in d'Root een datalab voor ingericht. Ook is voor onderwijs een auditorium gebouwd en kunnen studenten en ondernemers er op flexplekken aan het werk.

Hi-performance

Marco de Jong van de Noordelijke Online Ondernemers omschreef het nieuwe datacenter als een 'snoepwinkel voor ict-bedrijven'. Aanwezigheid van datacenters trekt volgens De Jong bedrijvigheid en is goed voor de ontwikkeling van de ict-sector. 'Een digitaal ecosysteem heeft dit soort voorzieningen van hi-perfomance-computing en opslag van grote hoeveelheden data nodig', stelt hij.

Fundament

Stijn Grove van de belangenorganisatie Dutch Datacenter Association ziet d'Root als een aanwinst voor de nationale digitale infrastructuur: 'Rond universiteitssteden, op plekken waar veel onderzoek gebeurt, heb je hele goede digitale infrastructuur nodig. Je hebt faciliteiten als deze nodig om bijvoorbeeld patronen in data te kunnen onderzoeken. Ook verloopt alle online-verkeer via datacenters. Je kunt dit zien als een fundament voor de nieuwe economie.'

Lees ook:

- Datastad Groningen krijgt nieuw datapakhuis