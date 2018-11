Wethouder Stad: 'Ik hield geen informatie achter over 1205 risicowoningen'

Wethouder Roeland van der Schaaf weet nog maar sinds kort dat 1.205 woningen in de stad die versterkt moeten worden. Dat stelt de hij tijdens een spoeddebat woensdagmiddag.

Het debat kwam er op verzoek van SP en CDA nadat RTV Noord naar buiten bracht dat er 1.205 woningen in de stad zijn die versterkt moeten worden. Het gaat om woningen die een zogenoemd langdurig licht verhoogd risico lopen bij een zware aardbeving, ook als de gaswinning wordt afgebouwd. Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) liet al snel weten dat hij verwacht dat het aantal risico-woningen groeit naar 1.800.

Voor de zomer al?

De partijen vielen over een uitspraak van de wethouder in een artikel van RTV Noord. Daarin stelt Van der Schaaf dat het stadsbestuur voor de zomer al had gezien dat delen van de stad risico zouden lopen. SP en CDA wilden duidelijkheid over die uitspraak.

'Was het college dan al een aantal maanden op de hoogte?', vroeg Jimmy Dijk (SP) zich af. Ook René Bolle (CDA) vroeg zich af of de wethouder informatie al een aantal maanden onder pet heeft gehouden. 'Ik ben dan toch wat verbaasd door de ietwat lakonieke houding van de wethouder, maar misschien zit dat anders. Dan hoor ik dat graag.'

Pas 2 november

Volgens de PvdA-wethouder was hij dus niet al geruime tijd op de hoogte van het exacte aantal risicowoningen. 'Wij weten dat pas sinds 2 november. Er is dus geen sprake van achtergehouden informatie.' Op 2 november hadden regionale bestuurders een overleg. In dat overleg kwam het aantal van 1.205 woningen voorbij.

Van der Schaaf had afgelopen zomer al wel een 'kaartje met gele stippen' gezien. Dat kaartje was gemaakt door het SodM. Door dat kaartje wist het stadsbestuur dat er sprake zou zijn van woningen met aardbevingsschade. Volgens de wethouder was er bij het zien van dat kaartje nog overzicht specifiek overzicht van het aantal risicowoningen.

