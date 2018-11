Donar verstevigt koppositie na knappe zege tegen Pinar Karsiyaka (update)

Donar heeft kwalificatie voor de volgende ronde van de FIBA Europe Cup in eigen hand. De ploeg van coach Erik Braal klopte woensdagavond het Turkse Pinar Karsiyaka nipt met 89-83.

Koppositie

Hierdoor verstevigden de Groningers hun leidende positie in groep C, nu met negen punten uit vijf duels. Volgende week dinsdag 20 november valt de beslissing in MartiniPlaza. Donar neemt het dan op tegen het Belgische Spirou. Dit duel begint om 19.30 uur.

Onderling duel

Deze ploegen, Donar en Spirou, gaan onderling uitmaken wie zich plaatst voor de tweede ronde. Spirou versloeg woensdagavond Istanbul BBSK eenvoudig met 92-45. Pinar Karsiyaka kan zich plaatsen voor de tweede ronde door de laatste wedstrijd tegen Istanbul BBSK te winnen.

Hoog niveau

De wedstrijd tegen Pinar Kasiyaka was van een hoog niveau. De Turkse gasten hadden duidelijk hun huiswerk gedaan en maakten het de Groningers heel lang erg lastig. Bij rust was de voorsprong vier punten in het voordeel van Pinar: 41-45.

Tot het uiterste

Na de pauze moest de thuisploeg tot het uiterste gaan om de overwinning binnen te halen. Pinar stond na drie kwarten met 62-68 voor. In het laatste kwart perste Donar er een indrukwekkende eindsprint uit en bleef net aan de goede kant van de score. Topscorer aan de kant van de thuisploeg was Drago Pasalic met veertien punten.