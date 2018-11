De beste bakker van Nederland komt uit Haren

Bakkerij Haafs in Haren mag zich een jaar lang de beste brood-, koek- en banketbakker van Nederland noemen. Eigenaar Wilfred Haafs en zijn team werden woensdag uitgeroepen tot winnaar van de BakkersVakwedstrijden 2018.

Haafs is apetrots op zijn medewerkers: 'Ik heb het niet alleen gedaan. Het is een echte teamprestatie.' Hij schat dat hij in de afgelopen jaren zes of zeven keer eerder heeft meegedaan. En nu grijpt de bakker uit Haren voor het eerst dus de hoofdprijs: 'Ik had gehoopt op een plek in de top-drie, maar dit is natuurlijk geweldig!'

Talent van het jaar

De jaarlijkse wedstrijd voor brood- en banketbakkers vond deze keer plaats in Drachten. Totaal waren er 140 deelnemers, afkomstig uit het hele land. Ze streden in diverse categorieën om de prijzen. De belangrijkste trofee ging dus dit keer naar Haren.

Daarmee was de koek nog niet op. Want in de categorie 'Talent van het jaar' werden Britt Brukker en Margje Steenbergen respectievelijk eerste en tweede. Beiden volgen de bakkersopleiding en zijn daarvoor in de leer bij Haafs.

Meester Boulanger

Dat Wilfred Haafs nu tot winaar is uitgeroepen, lijkt geen toeval. Sinds oktober 2015 mag hij zich 'Meester Boulanger' noemen. Niet veel bakkers in ons land kunnen hem dat nazeggen.

Lees ook:

- Bakker Haafs uit Haren is Meester Boulanger