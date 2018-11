Twee jaar cel geëist in hoger beroep doodslaan dakloze Azziz Barre

Tegen een oud-Stadjer is in hoger beroep twee jaar cel geëist voor het doodslaan van de dakloze Azziz Barre in Groningen. Een lagere rechtbank veroordeelde de verdachte in 2016 tot twee jaar cel.

De nu 27-jarige verdachte sloeg in april 2014 de veertigjarige dakloze man dood op de Korreweg in Groningen. De oud-Stadjer, die tegenwoordig in Drachten woont, dacht dat de Somaliër een mes trok. Doordat hij de dakloze met een vuist sloeg, viel het slachtoffer achterover. Die overleed later aan een hersenkneuzing en een oedeem in de hersenen.

Doos in zijn handen

De verdachte verklaarde eerder dat Barre dreigende taal had uitgeslagen. De rechter geloofde destijds niet dat de dakloze de verdachte had bedreigd met een mes. Barre had namelijk een doos in zijn handen en kon volgens de rechter onmogelijk een mes trekken.

Barre was in zijn geboorteland Somalië kindsoldaat en kwam via omwegen in Groningen terecht. Hij leidde een zwervend bestaan, was verslaafd en verward.

Het gerechtshof doet over twee weken uitspraak.

