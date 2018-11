Deel dit artikel:













Gewonde bij steekincident in Stad (Foto: Dennis Venema)

Bij een steekincident in een woning aan de Wilgenlaan in Groningen is woensdagavond één persoon gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Het slachtoffer is met een onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies in de woning is gebeurd.