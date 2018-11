Versterkingsspook doemt onverwachts op in Meedhuizen

Vrijwel heel Meedhuizen moet tegen alle verwachtingen in waarschijnlijk versterkt worden. Dat staat in het plan voor de versterking van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Het plan is in handen van RTV Noord.

Tot op de dag van vandaag is het versterken van huizen niet aan de orde geweest in Meedhuizen. Zo kwam het dorp niet voor in de plannen van de NCG omdat het aan de rand van het aardbevingsgebied ligt. Voorheen werd dat het 'buitengebied' genoemd.

Bijna alle huizen

Door een andere manier van kijken naar de versterkingsoperatie - met behulp van een rekenmodel van de NAM - komen de huizen nu ineens wel naar voren. Volgens het Plan van Aanpak van de NCG staan in Meedhuizen nu in totaal 89 huizen die wel degelijk een verhoogd risico lopen bij een zware aardbeving.

Nog eens 110 woningen lopen een licht verhoogd risico, zo staat in het overzicht. Die twee categorieën bij elkaar zijn vrijwel alle woningen in en rondom het dorp.

Rauw op het dak

De gemeente Delfzijl is geschrokken dat zoveel adressen in Meedhuizen mogelijk moeten worden versterkt. 'Het is ons rauw op het dak gevallen, omdat Meedhuizen tot op heden buiten het versterkingsgebied viel', zegt burgemeester Gerard Beukema.

Wagenborgen, Nieuwolda en Nieuw Scheemda

Meedhuizen staat niet alleen. In het voormalige buitengebied liggen ook dorpen als Wagenborgen, Nieuwolda en Nieuw-Scheemda. Die kwamen vooralsnog ook niet in aanmerking voor versterking. Maar nu staan ook in die dorpen plots huizen met een verhoogd risico bij een zware aardbeving.

Zo gaat het in Wagenborgen om 31 huizen die een verhoogd risico lopen en staat zowel in Nieuw Scheemda als in Nieuwolda een woning met een verhoogd risico.

Inspectie

De woningen moeten stuk voor stuk worden geïnspecteerd. Pas dan wordt duidelijk of een huis ook daadwerkelijk moet worden versterkt en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. De huizen met het hoogste risico worden als eerste bekeken.

Tekst en uitleg

De gemeente Delfzijl heeft voor volgende week een bewonersbijeenkomst belegd. Dan krijgen de inwoners van Meedhuizen tekst en uitleg. Beukema: 'De brief daarvoor ligt al klaar.'

Het plan voor de versterking van de Nationaal Coördinator Groningen is niet openbaar. RTV Noord is wel in bezit van het document. In het kader van bronbescherming en privacy hebben we er echter voor gekozen om het plan niet integraal te publiceren.



Lees ook:

- Ons dossier over de aardbevingen