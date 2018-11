Stomdronken vrouw die agentes bespuugde krijgt werkstraf

Een 48-jarige vrouw uit Groningen is veroordeeld tot een werkstraf omdat ze in stomdronken toestand twee agentes schopte en bespuugde

De vrouw had flink te diep in het glaasje gekeken toen ze in maart vorig jaar vlak bij het Noorderplantsoen onderuit ging. Omstanders belden 112. Op die oproep kwamen ook twee agentes af.

Spugen

Omdat de dronken vrouw niet naar het ziekenhuis hoefde, besloten te agentes haar naar huis te brengen. Daar was de dronken vrouw niet van gediend. Ze sloeg, schopte en bespuugde de agentes.

Agentes maakten haar boos

In de rechtszaal verklaarde de vrouw dat de agentes haar boos hadden gemaakt, waarop ze agressief reageerde. De officier van justitie vond het 'ronduit stuitend' dat de ze de schuld bij de agentes legde.

Omdat de vrouw zich laat behandelen aan haar alcoholprobleem, is de straf relatief laag. De vrouw krijgt zestig uur werkstraf, waarvan veertig voorwaardelijk. Ook moet ze de agentes een schadevergoeding van 350 euro betalen.