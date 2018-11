Slagter: 'Dit was onze beste wedstrijd tot nu toe'

Arvin Slagter was belangrijk voor Donar (89-83 winst tegen Pinar Karsiyaka) met een paar cruciale scores in het vierde kwart.

'Dit was onze beste wedstrijd tot nu toe,' vertelt Slagter. 'Vandaag vielen de scores aan beide kanten, een prachtig gevecht voor het publiek met gelukkig ons als winnaar.'

Teamspel

'Je merkt dat we verder naar elkaar toe groeien, 27 assists dat zegt genoeg over het teamspel. De tegenstander speculeerde meer op hun individuele kwaliteiten, wij laten goed teamspel zien. Dat ik op een belangrijk moment een driepunter kan maken komt omdat mijn medespelers mij in die positie brengen.'

Steun in de rug

Slagter is ervan overtuigd dat de fans in MartiniPlaza volgende week de ploeg een forse steun in de rug kunnen geven. 'Wij hopen dat het publiek ons volgende week naar de volgende ronde kan schreeuwen,' aldus Slagter.

Grote hoogte

Donar-coach Erik Braal vond dat zijn ploeg tot grote hoogte was gestegen tegen de sterke Turken. 'Dat we een wedstrijd op zo'n hoog niveau kunnen afleveren is geweldig.'

Genoten

Braal had genoten van zijn ploeg in een fantastische sfeer. Er zaten 3500 mensen in Martiniplaza. 'Maar volgende week moet het helemaal vol zitten en moet het publiek ons naar een nog hoger niveau stuwen. Het is dan do-or-die. We moeten winnen. Dat is mogelijk, maar dan met zoveel mogelijk steun.'

Sterke bank

'Waar ik vanavond erg blij mee ben is dat het hele team goed speelde. Bijna vijftig punten kwamen vanaf de bank. Dat zegt genoeg en is fantastisch,' besluit Braal.

