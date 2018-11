Deel dit artikel:













Basisschoolleerlingen Haren gaan in debat in Eerste Kamer De Eerste Kamer in Den Haag (Foto: Rijksoverheid.nl)

Voor leerlingen van groep 7 en 8 van de Sint Nicolaassschool in Haren wordt het vrijdag een spannende dag. Ze gaan in de Eerste Kamer in Den Haag in debat met leeftijdgenoten van twee andere basisscholen uit Uithoorn en Zwanenburg.

Het gaat om de finale van de Derde Kamer, een landelijke debatwedstrijd voor basisschoolleerlingen. Tijdens het finaledebat zijn de leerlingen verdeeld over drie fracties. De Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, heeft de leiding over het debat. De finalisten krijgen voor het debat hulp van Eerste- en Tweede Kamerleden, en van ambtenaren. Het debat wordt uitgezonden via de website van de Eerste Kamer.